Declaração de Anitta sobre os convidados de seu aniversário gera polêmica: "Insuportável"

Declaração de Anitta não agrada os fãs; cantora criou estratégia porque não quer ser incomodada

A cantora Anitta foi criticada nas redes sociais nesta segunda-feira, 20, ao revelar detalhes do festão de aniversário que ela está planejando para comemorar seu aniversário de 30 anos que será realizado agora no final de março.

Ao lado de um amigo, ela disse que está adaptando a lista de convidados. "Organizando a minha festa porque a gente está com um jejum de três anos. De 2019 pra cá tem vários ranços, várias pessoas novas e bacanas, mas muitas [foram] cortadas", anunciou ela.

Anitta também disse que vai vetar que os convidados possam levar outras pessoas. "Só quero gente que eu conheço, eu não quero que tenha alguém que eu não saiba quem é", disse ela.

Ao final, a estrela ainda gerou polêmica: ela mandou fazer placas com a seu rosto e avisou que não vai tirar foto com ninguém . "Mandei fazer uma placa, um totem meu pra quem quiser tirar foto. É uma plaquinha com a minha cara, eu não tenho paciência pra tirar foto. Se você quiser uma foto comigo é assim", avisou ela.

A declaração dividiu opiniões. "Essa energia Regina George de quinta série dos dois me dá tanta preguiça", criticou um. "Eu acho incrível estes artistas, querem tanta fama, tanto tirar foto e ficam de graça depois", disse outro. "Eu fico impressionado que ela nem liga mais de ser insuportável né", observou outro.

Veja:

🚨VEJA: Anitta dá detalhes da sua festa de aniversário. Terá uma placa com a imagem da cantora, pra ninguém pedir foto com ela durante a festa.



pic.twitter.com/lpGLj5fXG4 — CHOQUEI (@choquei) March 20, 2023

NÃO GOSTOU

Em briga de marido e mulher, os famosos estão metendo a colher, sim! Após MC Carol, Anitta resolveu demonstrar apoio à cantora Lexa após atitude de MC Guimê.

No Twitter, a dona de 'Envolver' e amiga íntima de Lexa, escreveu: "Antigamente eu era aquele tipo de amiga que sempre mete a colher no relacionamento da amiga e depois eles voltam e eu me fodo... hoje em dia continuo sendo a mesma amiga".