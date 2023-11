Decimar Gonçalves: criada com rigidez, filha de Dercy era fruto de relacionamento extraconjugal

Filha de Dercy era fruto de relacionamento extraconjugal; ela morreu aos 88 anos neste domingo, 5

Filha única de Dercy Gonçalves, a também espirituosa Decimar Gonçalves morreu neste domingo, 5, aos 88 anos. Muitos se perguntaram quem foi o pai da herdeira de uma das maiores humoristas da história do Brasil.

Ela era filha única de Ademar Martins e nasceu após uma relação extraconjugal. Em sua biografia, a atriz contou que ele registrou a filha somente anos depois do seu nascimento. Todo o processo foi realizado em segredo.

Dercy Gonçalves também contou que ele bancou uma casa para que a atriz morasse com a filha e não ficasse desamparada. Em uma de suas últimas aparições na televisão, Decimar Gonçalves contou que foi criada com rigidez pela mãe.

"A mamãe era muito certinha, valores incríveis. Rígidos, rígidos. Ela era disciplinada. Eu dizia pra mamãe: geralmente é filho que dá infarto em mãe, mas aqui vai ser o contrário. Eu vou infartar, porque eu levava cada susto, cara... Não é pra falar tudo que pensa, e ela dizia tudo que pensava".

Morte foi confirmada neste domingo, 5

Decimar Gonçalves, filha única de Dercy Gonçalves (1907 - 2008), morreu aos 88 anos. A informação foi confirmada através de uma publicação no Instagram neste domingo, 5, realizada por sua neta, Melissa Senra. Ainda não se sabe a causa da morte.

“O meu mundo ficou mais triste e vazio, mas o céu está em festa! Hoje me despedi de uma das paixões da minha vida. Ela foi uma avó extraordinária, meio pai, meio mãe, minha gostosa (como eu a chamava), minha amigona, companheiraça, parceirona, sempre ao meu lado, jogando no meu time e torcendo muito. Ela era sinônimo de alegria, amor, bondade, generosidade, amizade, e muito mais! Te amo para todo sempre, vozinha”, escreveu Melissa em uma publicação que comoveu os fãs. No texto, ela ainda prestou homenagem ao legado da avó.