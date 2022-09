Deborah Secco rebate comentários e diz que corpo perfeito nas redes sociais é mentira

Aos 42 anos, atriz Deborah Secco rebate comentários e diz que corpo perfeito visto nas redes sociais não é de verdade

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 13h15

A atriz Deborah Secco (42) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 16, para passar uma importante lição sobre as redes sociais. Dando um show de sinceridade, a artista pediu para os seus milhões de seguidores não acreditarem em tudo o que eles olham nas redes sociais.

Dona de um corpo escultural, a beldade brasileira sempre exibe detalhes da sua rotina e do seu corpo malhado, o que deixa os seguidores impressionados com suas curvas acentuadas. Entretanto, ela disse que não é bem assim.

"Ô, amor, é tudo pose... Parei de malhar quando Maria Flor (sua única filha) nasceu (há quase sete anos). Estou toda mole: a bunda, as pernas... E não quero ser perfeita", disse ela ao Extra.

Falando sobre autoestima, ela ainda afirmou que está em paz com as suas imperfeições, deixando uma lição empoderada: "Sou melhor assim, mais feliz. Isso aqui é o que dá pra ser, é o melhor que consigo. Tenho uma genética abençoada, sou sortuda. Não sigo dieta, faço foto com o celular de cima pra parecer mais magra (risos)", disse.

Vale lembrar que Deborah Secco está longe das novelas desde o fim de Salve-se Quem Puder (2021), da TV Globo. Nos últimos tempos, ela esteve na Europa para gravar episódios de uma nova série.