Deborah Secco reage aos comentários sobre seu look polêmico

Após ser alvo de críticas por usar look polêmico em sua estreia no SporTV, Deborah Secco respondeu os internautas na web

No último domingo, 20, Deborah Secco(42) causou polêmica na web ao usar um look inusitado em sua estreia como comentarista da Copa do Mundo 2022 no programa "Tá na Copa", SporTV .

O figurino da artista foi escolhido semanas antes do programa pela figurinista Carol Gama e aprovado logo em seguida pela atriz. " Essa roupa mais estilizada é para diferenciar, para caracterizar que não sou uma especialista em futebol. Para que as pessoas tenham uma imagem visual diferente. Essa sugestão foi da Carol (Gama), figurinista do SporTV", disse ela.

Na tarde desta segunda-feira, 21, a artista não se importou com a opinião da web e até respondeu alguns comentários de internautas falando sobre seu look no Twitter.

VEJA A REAÇÃO DE DEBORAH SECCO:

Qnt amor ❤️❤️❤️❤️ obg pelo carinho!!!! https://t.co/5Ou4g9UjxE — Deborah Secco (@dedesecco) November 21, 2022

Tão curtindo????



Foi aquilo que falei em entrevista… Eu n dou aula, não sou profissional de futebol, não vou falar de técnicas…. Mas vou falar o que eu penso e vejo. E não é q eu tô me divertindo vendo os jogos com vcs??? Obg pelo apoio!!! ❤️❤️❤️ https://t.co/qUcx87G4Bi — Deborah Secco (@dedesecco) November 21, 2022