Deborah Secco mostra look para programa da Copa do Mundo e dispara: ‘Sendo quem eu quero ser’

Atriz Deborah Secco participa da transmissão do ‘Tá na Copa’, da Globo, para falar da Copa do Mundo

Nesta segunda-feira, 21, a atriz Deborah Secco (42) surgiu nas redes sociais para mostrar o look escolhido para a transmissão do dia! Participante do programa da Globo ‘Tá na Copa’, ela aparece com look diferentão e manda recado para quem havia criticado seu jeito de se vestir.

“Sendo quem eu quero ser…”, escreveu a atriz na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Na foto, ela aparece com uma camiseta com alguns números maiores, como um camisetão, da empresa, azul, com símbolo da Globo, e completa o look com uma bota marrom até os joelhos.

Nos comentários, seguidores e amigos fizeram questão de exaltar a atriz. “Linda sempre Dedé”, exclamou a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme. “Arrasa, Dedé! Só no brilho e no amor”, disse Emanuelle Araújo. “Arrasa!”, comentou a apresentadora Sabrina Sato.

Veja a publicação de Deborah Secco mostrando o look escolhido para a transmissão de programa sobre a Copa do Mundo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)



Deborah Secco revela tentativa de engravidar novamente

A atriz Deborah Secco revelou que está tentando engravidar pela segunda vez. Em entrevista no site Gshow, a estrela entregou que quer ter o segundo filho com o marido, Hugo Moura (32), mas a gestação ainda não aconteceu.

"Estamos tentando, está difícil. Coloco a perna para cima, tô dessas. Dois anos sem remédio, mas a criança não vem. Se não rolar, vamos adotar", contou. Então, ela entregou que a filha, Maria Flor (6), não está gostando da ideia de ter um irmão. "Maria não quer, diz que quer a mãe só para ela, mas tenho certeza que vai gostar quando chegar a hora", afirmou ela.