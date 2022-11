Deborah Secco mostra look do dia para o Tá na Copa: ‘Deusa’

Atriz Deborah Secco continua ousando nos looks escolhidos para programa sobre a Copa do Mundo na Globo

A atriz Deborah Secco (42) segue fazendo de tudo! Nesta quarta-feira, 23, para participar do programa Tá na Copa, da SporTV, canal esportivo da Globo, ela continua ousando nos looks escolhidos para causar com quem critíca ela.

Desta vez, Deborah surgiu com uma blusa tomara que caia curta da empresa, exibindo um pouco de sua barriguinha chapada. Além disso, optou por um shorts bege que passa do joelho, com um cinto marrom. E para completar o look, ela optou por um brinco de argola bem grande e saltos combinando com o cinto.

“Mais um!!! Look 4”, escreveu a atriz na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela faz altas poses e carões nos estúdios onde são gravados os programas no qual participa na Globo.

Nos comentários, seguidores e amigos foram à loucura com a beleza da atriz e seus looks ousados. “Deusa”, exaltou uma. “A cada programa tá mais linda”, exclamou um outro. “Linda, perfeita, sem defeitos”, comentou um terceiro internauta. Além das milhares de carinhas apaixonadas e corações enviados.

Veja a publicação de Deborah Secco que arrancou elogios dos seus seguidores com look para programa sobre Copa do Mundo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)



Deborah Secco revela tentativa de engravidar novamente

A atriz Deborah Secco revelou que está tentando engravidar pela segunda vez. Em entrevista no site Gshow, a estrela entregou que quer ter o segundo filho com o marido, Hugo Moura (32), mas a gestação ainda não aconteceu.

"Estamos tentando, está difícil. Coloco a perna para cima, tô dessas. Dois anos sem remédio, mas a criança não vem. Se não rolar, vamos adotar", contou. Então, ela entregou que a filha, Maria Flor (6), não está gostando da ideia de ter um irmão. "Maria não quer, diz que quer a mãe só para ela, mas tenho certeza que vai gostar quando chegar a hora", afirmou ela.