Deborah Secco mostra final de semana agitado da família e encanta com momentos especiais

Aniversário de Hugo Moura, Maria Flor de daminha de casamento e muito mais agitou o fim de semana da família de Deborah Secco

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 12h42

A atriz Deborah Secco (42) encantou ao mostrar momentos especiais de seu fim de semana!

Neste domingo, 20, a artista publicou registros do que fez com o esposo, Hugo Moura (32), e com a filha, Maria Flor (6), e mostrou que os dias foram agitados.

Com aniversário do marido e a herdeira como daminha pela primeira vez, Deborah Secco ainda teve tempo para descansar na piscina com plenitude.

"Um giro pelo fim de semana! Aniversário do Xexeco… Casamento da Piny e do Bruno… Maria Flor dama pela primeira vez… Muitas emoções", disse ela.

Assim como Deborah Secco outras famosas também marcaram presença no casamento da empresária Piny Montoro.

Veja as fotos do fim de semana de Deborah Secco com a família: