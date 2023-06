Deborah Secco fala sobre seu tipo de casamento: 'Acordo conversado'

Após rumores de que vive um casamento aberto, Deborah Secco explica qual é o acordo do casal

A atriz Deborah Secco surpreendeu ao contar mais detalhes do seu casamento com Hugo Moura. Em entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, ela falou sobre o seu comentário de que seu casamento não é tão fechado.

A artista esclareceu que eles não definem a relação como aberta, mas que fazem acordos constantes. “Não digo que meu relacionamento é aberto porque acho que é uma ideia fechada. Eu não acredito em ideias fechadas para relacionamentos vivos”, contou ela.

Logo depois, ela explicou a sua visão sobre o casamento. “O casamento é um acordo mutante, conversado. Temos que ser cúmplices, amigos e estar fazendo sempre novos acordos”, afirmou.

Deborah Secco revela que parou de tomar remédio para emagrecer

A atriz Deborah Secco contou que já fez lipoaspiração em seu corpo e também já tomou remédios para emagrecer. Porém, ela decidiu parar com a medicação durante a pandemia de Covid-19. "Vi muitas pessoas comentando la: 'ah, ela toma remédio, ela já fez lipo'. Sim, já fiz lipo, mas nunca emagreci com a lipo. Tomei remédio durante muitos anos, e há alguns não tomo mais", disse ela ao site Gshow.

Então, ela contou sobre o que pensou quando decidiu parar. "Tive covid meio no iniciozinho da pandemia, e ali eu decidi parar de tomar remédio de vez. Achei que eu fosse engordar, e tava tudo certo para mim também com isso. E não engordei. Descobri que o que me mantinha magra não era o remédio, muito pelo contrário, acho que emagreci depois que parei todos os medicamentos que eu tomava", afirmou.

Hoje em dia, a atriz sempre exibe a sua boa forma em fotos só de biquíni nas redes sociais. Ela costuma renovar o bronzeado na praia ou na piscina e compartilha seus cliques com looks mínimos para os fãs.