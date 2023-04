Deborah Secco encanta ao fazer dancinha ao lado da filha Maria Flor: ''Mini você''

Atriz Deborah Secco se diverte ao postar vídeo de dança ao lado da herdeira, Maria Flor, do casamento com Hugo Moura

Na segunda-feira, 17, a atriz Deborah Secco (43) encheu seu feed de amor ao publicar um vídeo dançando ao lado da filha, fruto do casamento com Hugo Moura (32).

Em seu feed no Instagram, a artista surgiu se divertindo em registro descontraído ao lado de Maria Flor, de 7 anos. Mãe e filha fizeram coreografia ao som da música Canudinho, da dupla Henrique e Diego. Usando um look marrom, a famosa mostrou seu gingado ao lado da garotinha.

"Amo dançar com ela! Quem estava com saudade das nossas dancinhas?", escreveu Deborah Secco ao legendar a postagem.

Nos comentários, os seguidores elogiaram mãe e filha. "Ah, lindas!", disse Fabiana Karla. "Maria tá cada vez mais linda. Amo vocês", declarou uma fã. "Perfeitaaaaaasss, arrasaaaaaa demais", elogiou outra. "Mini você", comparou uma terceira. "Já vejo a mini Dede Secco nas novelas. Aliás, já vi", recordou mais uma.

Confira o vídeo de Deborah Secco com a filha Maria Flor:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Filha de Deborah Secco choca ao surgir com novo visual

A filha de Deborah Secco, Maria Flor, mudou de visual mais uma vez. Recentemente, a famosa compartilhou uma foto da herdeira com sua nova cor de cabelo e unhas e chamou a atenção com o estilo da menina. Cheia de charme, a garota fez biquinho para a câmera ao surgir com os fios coloridos na parte da frente.

"Hoje foi dia de cabelo e unhas azuis!", disse Deborah Secco ao exibir Maria Flor toda estilosa com a cor autêntica.