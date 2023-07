Deborah Secco desabafa longe de marido e filha: "Minha vida"

Nesta noite de sexta-feira, a atriz Deborah Secco desabafou sobre saudades da família e aproveitou para compartilhar novas fotos

Ficar longe da família não é fácil e a atriz Deborah Secco está sentindo isso na pele. Longe do marido, o modelo Hugo Moura, e da filha Maria Flor, a artista compartilhou um pouco da distância que está sentindo com seus seguidores.

Hugo e Maria Flor estão curtindo um tempinho de pai e filha no Chile. Os dois estão aproveitando a neve juntinhos e tiraram um momento do seu dia para atualizar a mamãe, que ficou no Brasil para trabalhar. Deborah, por sua vez, publicou as imagens da família em seu Instagram.

"E a saudade que eu tô deles… A minha vida revelada em fotos… Eu sou vocês!", escreveu a atriz na legenda. Hugo não deixou de responder à esposa. "Tamo chegando! Segura aí!", escreveu o maridão.

Outras pessoas aproveitaram a oportunidade para deixar lindos comentários na publicação. "Família bonita, viu?! Benza Deus!", escreveu admirador. "Esse Hugo tá gato demais! Ôoo sorte", apontou outro. "Os amores da Deborah", disse fã. "A Fifi curtindo o Papai dela", escreveu seguidora, que recebeu resposta da atriz. "Ela tá! E tá amando rs", disse Deborah.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco mostra como ficou após volta a academia

A atriz Deborah Secco encantou ao compartilhar fotos que revelou recentemente. Nesta quinta-feira, 20, a famosa compartilhou cliques curtindo um mergulho e até mostrou um pouco de sua filha, Maria Flor, brincando com amigos.

Ela impressionou ao revelar como ficou seu físico após retomar os exercícios na academia. Segundo Deborah, naquela época, ela havia acabado de se recuperar da Covid-19 e resolveu voltar para as atividades físicas. "Também dessas fotos recém-reveladas… Xexeco amando fotografar com filme! 1- energizando na cachoeira; 2- meus pequenos grandes amores… pequenininhos…; 3- tinha voltado pra academia (recuperação pós covid) né", contou ela.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram chocados com a forma da atriz. "A gente adora essas fotos da Dedé nos momentos em família, de cara lavada, sendo feliz!", admiraram. "Como é gata", elogiaram outros.