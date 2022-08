Deborah Secco desabafa após revelar traições: 'Não me orgulho disso'

Deborah Secco reflete após revelar que já traiu seus ex-namorados

A atriz Deborah Secco (42) abriu o coração ao relembrar a declaração de que já traiu seus ex-namorados. Em conversa no programa Júlia, da SIC, ela contou que não se orgulha de ter traído, mas entregou como eram os relacionamentos.

“Não me orgulho disso, mas aconteceu. Não lido bem com a mentira. Infelizmente, tive relacionamentos sem verdade, em que fui traída e para sair dessa relação tóxica, traía também porque precisava me apaixonar”, disse ela, e completou: “Não tinha maturidade, conhecimento suficiente”.

Na sequência, a artista desabafou sobre o julgamento após ter feito a revelação. “Não preciso mentir para me sentir amada. A sociedade é ainda muito hipócrita. Julgam os outros, enquanto fazem escondido. Eu sou de verdade”, afirmou.

Deborah Secco arrasa ao usar decote invertido

Há poucos dias, Deborah Secco exibiu as fotos de um ensaio ousado. Nas imagens, ela apareceu com um moleton com decote invertido, que deixou à mostra uma parte dos seios dela. Para completar o visual, a musa usou shorts jeans na cor rosa. “Um close de quarta não faz mal a ninguém”, disse na legenda.

Nos comentários, os fãs foram à loucura com os cliques. “Escândalo”, disse um seguidor. “Cada dia mais linda e estilosa”, declarou outro. “Bela demais!”, escreveu mais um.

