Deborah Secco curte dia na Bahia com a família: "Oi, Salvador"

Deborah Secco compartilhou um vídeo em que aparece na piscina do hotel com o marido e a filha

A atriz Deborah Secco (43) não pensou duas vezes em renovar o bronze com um biquíni fio dental, ao desembarcar na capital baiana, Salvador.

Ela contou nos stories de seu perfil no Instagram que chegou nesta terça-feira, 03, com o marido, Hugo Moura (32) e a filha, Maria Flor (07) e foi recebida com mimos em um resort de luxo.

Na suíte que reservou, havia flores, doces e até um porta-retratos da família. "Dá gosto de chegar assim, estou encantada", disse.

Em seguida, ela aparece desfrutando ao lado da família, a piscina do hotel, localizada em um rooftop. Deborah mostrou um registro do momento, também pelas redes sociais.

Deborah Secco em piscina de hotel. Foto: Reprodução/Instagram

Deborah Secco desenha as curvas do corpão com look transparente: "Fabulosa"

Deborah Secco chamou a atenção da web ao compartilhar o seu look da virada do ano. A atriz escolheu um vestido transparente na parte de cima, de uma marca brasileira, com comprimento mini e vários ursinhos de pelúcia, em uma vibe exótica e criativa para a data especial.

Com mangas compridas e gola alta, o vestido também trouxe aplicações metalizadas em dourado - cor queridinha dessa temporada - na parte de cima. A peça foi desfilada recentemente pela marca, na coleção de Inverno 2023, e também usada por uma Tiktoker em uma premiação.

A produção de Deborah Secco teve o cuidado de um estilista e contou ainda com scarpins dourados e mega-hair para um cabelo ultralongo. A artista escolheu uma maquiagem mais iluminada e discreta para deixar o look em destaque.

No Instagram, ela também mostrou registros em família com o marido e a filha, com quem combinou roupas do mood Barbiecore no começo de dezembro. "Nossa família deseja um lindo 2023 pra cada um de vocês. Um ano novo iluminado pra nós!", afirmou.