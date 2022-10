Deborah Secco abre o jogo sobre a perda da virgindade: "Foi ruim"

A atriz Deborah Secco fez um desabafo sobre a perda da virgindade na adolescência

Deborah Secco (42) foi a convidada do programa Quem Pode, Pod, no YouTube, comandado por Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39), e abriu o jogo sobre sua vida sexual.

Durante a conversa, a atriz revelou que perdeu a virgindade aos 15 anos, e confessou que não foi tão bom quanto imaginava. Além disso, ela contou que foi a primeira de seu grupo de amigas a ter relações sexuais.

"Foi ruim, a primeira vez foi ruim! Eu não sabia fazer direito, não entendia. Hoje em dia, eu brigo muito pela tal da educação sexual. O negócio dói e nunca ninguém me falou: 'passa um lubrificante', sabe?", confessou. "A primeira, a segunda e a terceira vez foram ruins. Não gozei. Eu gozava com a minha masturbação", revelou.

Secco ainda contou que tem conversas sobre o assunto com sua filha, Maria Flor (6), fruto de seu relacionamento com Hugo Moura (32). "Lemos um livro juntas que explica tudo certinho. Maria Flor entende tudo que você fala para ela, lembra de tudo que você promete pra ela e tem um entendimento emocional muito maior que o meu e o do Hugo [Moura]", afirmou.

Confira a entrevista na íntegra:

