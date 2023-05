Deborah Albuquerque exagera no Photoshop e internautas detonam: ‘Nem precisa de zoom’

Ex-Fazenda Deborah Albuquerque tenta exibir resultado de musculação em ensaio, mas acabou criticada pela web

Nesta última segunda-feira, 15, a influenciadora digital e ex-participante de A FazendaDeborah Albuquerque (38) acabou sendo duramente criticada por seus seguidores ao compartilhar alguns cliques na tentativa de mostrar o resultado de seus treinos intensos de musculação. A questão é que ela foi pega no flagra usando efeito e photoshop nas fotos, virando piada na web.

“Ensaio para aquecer a semana e inspirar a treinar… Até eu mesma na segunda tenho preguiça, mas ver o resultado da musculação e esporte me anima muito a levantar depois de um dia puxado e ir treinar”, escreveu a ex-Power Couple Brasil, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nos cliques, Deborah Albuquerque apareceu em alguns cliques de um ensaio sensual na sacada de um apartamento e alguns internautas acabaram não perdoando o suposto exagero na edição das fotos. Nesta quarta-feira, 17, a ruiva ainda editou a legenda, acrescentando as hashtags “editado” e “comphotoshop”, tentando entrar na onda das piadas.

“Meu, a gente tem que assumir nosso corpo ou simplesmente contratar um editor decente..Já tá com um corpo bonito. Pra que apelar? As grades estão tortas, nessas horas que eu fico imaginando só a Deolane rindo horrores”, comentou uma pessoa, citando a rival de Deborah em A Fazenda. “As grades 'tudo' torta”, debochou uma outra internauta. “Acho que tá precisando consertar as grades moça ! Tá tudo torto KKKKKK E nem precisa dar zoom pra ver isso”, ironizou uma terceira seguidora.

“Quando o Viny falou que ela era a mais linda de A Fazenda, muita gente falou ‘ele foi sarcástico e tals’, mas foi nítido que ele não mentiu”, elogiou uma outra pessoa, defendendo a ruiva. “Se tirasse o Photoshop e as grades tortas, teria ficado muito mais bonita, com certeza”, tentou melhorar a situação uma outra internauta.