Débora Falabella faz rara aparição com o namorado em noite no restaurante

Débora Falabella curte com a companhia do namorado, Fernando Fraiha, em noite de jantar fora no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 09h14

A atriz Débora Falabella aproveitou a noite da última quarta-feia, 12, para jantar fora com seu namorado, o diretor Fernando Fraiha, e uma amiga. Ela e o amado fizeram uma rara aparição em público juntos quando foram flagrados circulando pelos corredores do shopping no Rio de Janeiro.

De mãos dadas, os dois conversaram e curtiram o passeio juntos.

Os dois são discretos quando o assunto é a vida pessoal. Desde que começaram o relacionamento, eles fizeram raras aparições juntos. Os dois se conheceram nos bastidores do filme Bem-Vinda, Violeta!, que ele dirigiu e ela atuou.

Antes do relacionamento com Fernando, Débora Falabella viveu namorou com o ator Gustavo Vaz, também teve um longo relacionamento de sete anos com o ator Murilo Benício e ainda foi casada com o músico Chuck Hipolitho, com quem teve uma filha, Nina.

Confira as fotos de Débora Falabella e Fernando Fraiha:

Fotos: AgNews

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!