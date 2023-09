Deboche? Isis Valverde reage após suposta crise no namoro entre Wanessa e Dado Dolabella

Isis Valverde reage após suposta crise entre Wanessa e Dado Dolabella; casal teria enfrentado série de desentendimentos

Sempre discreta, a atriz Isis Valverde surpreendeu os fãs ao ter uma atitude inesperada. É que ela acabou "curtindo" um post de um fã sobre a suposta crise no relacionamento entre Dado Dolabella e Wanessa Camargo.

Nos últimos dias, uma série de notícias estão circulando sobre o casal. Boatos afirmam que os dois estão enfrentando problemas na união e que o ator chegou a ser expulso de casa durante uma das confusões. Os dois negaram os boatos.

Após a grande repercussão sobre o caso, um fã mandou um recado debochado nas redes sociais. "E o ex dela [ex-marido da Wanessa] bem feliz com a Isis Valverde", disparou o seguidor. Foi esse post que a atriz curtiu, intrigando os fãs.

Vale lembrar que o empresário que é pai dos filhos de Wanessa assumiu o namoro com Isis Valverde em março, após uma viagem juntinhos para os Estados Unidos. Na época, a artista decidiu expor publicamente que estava namorando o bonitão.

Ex-marido de Isis Valverde é flagrado aos beijos com gata

Ex-marido da atriz Isis Valverde, o empresário André Resende foi flagrado em um momento de intimidade na tarde desta quinta-feira, 21. É que ele saiu para praticar exercícios ao lado de um amigo.

Depois, o galã encontrou a nova namorada e deu um beijão na gata. Ela é lindíssima e retribuiu o carinho do rapaz que a agarrou pela cintura. Os flagras aconteceram na Praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O empresário foi casado com Isis Valverde por quatro anos. Juntos, tiveram um filho, Rael, que está cada dia mais parecido com o pai. Os dois anunciaram a separação em fevereiro de 2022 e pegaram os fãs de surpresa. "Quando um amor se transforma e uma relação acaba, não significa que aquele relacionamento não deu certo. O amor continua, mas de outro jeito, assim como o respeito", declarou ela na época.