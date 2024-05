De volta ao Rio Grande do Sul, Davi é recepcionado por prefeito

Ele voltou! Davi é recepcionado pelo prefeito de Canoas ao retomar trabalho voluntário no Rio Grande do sul; ex-BBB continua arrecadando doações

O campeão do BBB 24Davi retornou ao Rio Grande do Sul para continuar seu trabalho voluntário com os desabrigados e foi recepcionada pelo prefeito de Canoas. Ignorando as críticas e questionamentos sobre sua iniciativa e recebimento de dinheiro em seu PIX pessoal, o baiano retornou ao estado.

Em sua rede social, o ex-motorista de aplicativo postou os vídeos do momento em que encontrou o político e depois já publicou as fotos na cozinha do hospital ajudando a preparar refeições, assim como fazia durante o confinamento no BBB.

"Acabamos de chegar em Canoas fomos recepcionados pelo prefeito @jairo_jorge onde viemos debater assuntos pra a melhoria do Município de Canoas", falou sobre ter encontrado com o político. "A motivação é o tipo de coisa que precisa ser reforçada todos os dias. Como? Alimentando a sua alma de boas energias e deixando o seu coração nutrido de carinho", refletiu ele em outro post.

Nos últimos dias, ao conseguir os primeiros caminhões com mantimentos, o baiano postou fotos e foi elogiado por Carolina Dieckmann e Ivete Sangalo. O ex-BBB também recebeu o apoio da apresentadora Sonia Abrão ao começar a pedir doações para comprar as carretas abastecidas.

Marcos Mion rebate críticas ao mostrar suas ações

O apresentador Macos Mion fez uma publicação nesta quarta-feira, 15, para mostrar suas boas ações e logo já aproveitou o post para rebater as possíveis críticas. Afinal, vários famosos estão sofrendo "hate" de internautas ao exibirem suas doações ou seu trabalho voluntário no Rio Grande do Sul.

"Contra tudo que existe de mal, de ruim, de tragédia, de hate, de intolerância nas redes … eu sigo acreditando que temos que combater com o amor. O amor vai vencer no final. E o que eu vi em Porto Alegre foi isso: amor pra recomeçar. Mãos dadas. Lágrimas absorvidas por ombros. Suporte. Sustentação. Fé", começou falando. Veja mais o que ele falou.