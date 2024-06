De volta ao Brasil, Sabrina Petraglia mostra reencontro com a mãe: "Alegria"

A atriz Sabrina Petraglia encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a visita que fez para a mãe, Sonia, em São Paulo

Sabrin Petraglia usou as redes sociais para mostrar um reencontro muito especial. A atriz, que atualmente mora em Dubai com o marido, Ramón Velázquez, e os três filhos, Gael, de cinco anos, Maya, de três e Léo, de dois, voltou para o Brasil para participar da novela 'Família É Tudo', da Globo, e antes de começar as gravações, foi para São Paulo visitar sua mãe, Sonia Petraglia Balsalôbre.

Em seu perfil no Instagram, a atriz postou uma foto ao lado da mãe e falou sobre como estava feliz de poder almoçar na casa dela. "Depois de quase 1 ano sem vir para São Paulo, que alegria almoçar na casa da mamãe!", celebrou.

Além de matar a saudade, Sabrina também aproveitou para pedir a benção da mãe em seu novo trabalho. "Vim matar a saudade e pedir que ela me abençoe pra essa nova etapa de trabalho no Rio de Janeiro. Colo de mamãe, quem não ama?!", acrescentou ela.

Os fãs rasgaram elogios nos comentários. "Lindas! Deus abençoe vocês", disse uma seguidora. "Que linda a sua mãe Sabrina, você é maravilhosa e sua mãe fez de você uma mulher forte e corajosa. Já estou aguardando sua estreia na novela", escreveu outra. "Colo de mãe é sempre uma delícia", falou uma terceira.

Confira:

Despedida dos filhos

Na última quinta-feira, 6, um dia antes de voltar para o Brasil, Sabrina mostrou a despedida dos filhos. No vídeo publicado no feed do Instagram, ela aparece conversando com Gael, Maya e Léo sobre o período que eles vão ficar sem se ver pessoalmente.

"Esse foi o registro da nossa despedida, cada um reagindo do seu jeitinho. Tratei de deixar tudo organizado por aqui e já estou contando os dias para o nosso reencontro no Brasil, Hoje, o coração aperta, mas também transborda de alegria pela volta ao trabalho e por essa nova fase cheia de ensinamentos", escreveu a atriz. Confira o vídeo!