De Viih Tube a Claudia Raia: Confira quais celebridades darão à luz em 2023

Diversas celebridades anunciaram gravidez ao longo do ano e receberão a visita da cegonha em 2023

Viih Tube (22) e Claudia Raia (55) estão entre as futuras mamães de 2023, que será um ano marcante para muitas famosas. Algumas celebridades estão grávidas e darão à luz no primeiro semestre do ano . A lista vai de diferentes artistas, desde influenciadoras digitais a atrizes da Globo.

A influenciadora Viih Tube anunciou em setembro que está grávida do namorado Eliezer (32). O casal se conheceu depois que o ex-BBB saiu do reality show, mas o relacionamento foi oficializado ao público apenas em agosto. Ambos serão pais de primeira viagem e esperam a chegada de uma menina, Lua. O chá revelação foi realizado em outubro e foi transmitido aos fãs em uma live nas redes sociais.

Já Claudia Raia está à espera de seu terceiro filho, Luca. O menino é fruto de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello (53). Ela já é mãe de Enzo Celulari (24) e Sophia Raia (19), de seu casamento com Edson Celulari (64). Para a nova gravidez, a atriz fez um tratamento de fertilização in vitro, mas não obteve sucesso. Entretanto, acabou engravidando naturalmente no processo de menopausa.

A atriz Fiorella Mattheis (34) está à espera de seu primeiro filho ou filha. O bebê é fruto de sua relação com o empresário Roberto Marinho Neto (39). Eles vivem um relacionamento longe dos holofotes. Se casaram em junho de 2021, em uma cerimônia discreta na Itália.

Fiorella Mattheis espera bebê fruto de seu relacionamento com herdeiro da Globo

CEGONHA A TODO VAPOR

Thaila Ayala (36) anunciou a gravidez em outubro nas suas redes sociais. Ela é casada com Renato Góes (35) e os dois já são pais de Francisco (1) Agora, a atriz está à espera de uma menina, que se chamará Tereza.

Andressa Castorino (28) está grávida de seu primeiro filho: Dom. A gravidez é fruto de sua relação com Lipe Ribeiro (30). O casal revelou a gestação no fim de novembro, mesmo mês em que assumiram publicamente o relacionamento.

Tata Estaniecki (29) será mãe pela segunda vez ao lado do marido Júlio Cocielo (29). Os dois são pais de Beatriz, de 2 anos. A notícia foi anunciada no POD DELAS, podcast que Tata apresenta no YouTube. O casal reuniu amigos e familiares para o chá revelação em novembro e anunciaram que estão esperando um menino.

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki esperam segundo filho (Foto: Reprodução/Instagram)

Gabi Brandt (26) está grávida de seu terceiro filho. Ela é mãe de Henri (3) e Davi (1), todos frutos de sua relação com Saulo Poncio (26). Os dois se casaram em 2019 e sempre tiveram um relacionamento conturbado, com o anúncio do fim em janeiro de 2022. A influenciadora digital afirma que desde o término tentou uma reconciliação com o ex-marido, quando acabou engravidando do terceiro menino. Entretanto, em outubro declarou que o fim foi definitivo e mantém uma relação exclusiva pelos cuidados com os filhos.