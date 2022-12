De TikToker a cientista: Confira celebridades que já se relacionaram com parentes

A TikToker Bia Miranda revelou que ficava com seu cunhado antes de seu atual noivo; veja outros famosos que se relacionaram com familiares

Bia Miranda (18) admitiu que ficava com seu atual cunhado antes de conhecer seu noivo Gabriel. A TikToker não é a única celebridade que já se envolveu com parentes. Ela revelou que Gabriel tinha uma namorada e que acabou se envolvendo em uma confusão com a menina. Para provocá-la, começou a dar em cima do rapaz e estão juntos até hoje. Além dela, diversos atores, nacionais e internacionais e até mesmo cientistas já se envolveram com pessoas da mesma família.

Dado Dolabella (42) assumiu o namoro com sua prima Marina Dolabella, que durou 7 meses. Marina é filha de Luiz Fernando Dolabella, irmão de Carlos Eduardo Dolabella (1937-1993), pai de Dado. O relacionamento foi em 2020 e após o término, vieram a público acusações de agressão, que o ator negou. A empresária chegou a fazer um boletim de ocorrência contra o ex-namorado . Durante o relacionamento, o ex-casal chegou a procurar clínicas de fertilização para ter um filho.

Além do ator brasileiro, um dos principais astros da televisão norte-americana, Kevin Bacon (64), também assumiu um relacionamento com uma prima. O artista é casado com a também atriz Kyra Sedgwick (57) desde 1988, com quem tem dois filhos: Travis Bacon Sedgwick (33) e Sosie Ruth Bacon (30).Eles se conheceram no set de Lemon Sky e desde então estrelaram juntos em projetos como Murder in the first, O Lenhador e Obsessão.

Entretanto, no início do relacionamento o casal não sabia do parentesco. Depois de anos juntos, eles foram ao Finding Your Roots (Encontrando Suas Raízes), um famoso programa norte-americano que explora as curiosidades e ancestralidades das personalidades mais famosas.

Um teste de DNA confirmou a suspeita. Foi quando descobriram que os antepassados familiares de Bacon remontam a Bristol, Inglaterra. O famoso ator também descobriu que o rei Eduardo I, o chamado “Martelo dos Escoceses”, que lutou contra William Wallace, era, na verdade, seu 22º avô. Então, a surpresa foi que Kyra descobriu que seu nono primo é seu próprio marido.

Kyra Sedgwick e Kevin Bacon são primos e casados (Foto: Reprodução/ Getty Images

Além deles, o cientista Albert Einstein (1879 - 1955) teve um relacionamento com sua prima, Elsa Lowenthal (1876 - 1936). O pai dela era Rudolf Einstein (1844–1928), primo no genitor de Albert. Contudo, a história fica ainda mais complicada. As mães deles também eram irmãs, fazendo com que os dois fossem primos de primeiro grau.

Greta Scacchi (62) e Carlo Mantegazza (52) são primos e casados. Os dois são pais de Matteo, nascido em 1998. A atriz já revelou que ficou com receio no início do relacionamento com o primo e que seu pai, católico, não aprovou a relação. Ela também é mãe de Leila George (30), fruto de seu relacionamento com Vincent D'Onofrio (63).