De shortinhos, Gretchen dança com o marido e exibe troca de mão boba

Cantora Gretchen compartilhou vídeo dançando com o esposo e chamou a atenção com troca de carícias

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 11h30

A cantora Gretchen (63) chamou a atenção com mais um vídeo dançando! Dessa vez, ela surgiu rebolando com o marido!

Nesta terça-feira, 12, a famosa apareceu se divertindo com Esdras de Souza e chamou a atenção com a troca de mão boba com ele.

De shortinhos jeans, Gretchen ostentou seu corpaço ao rebolar com o amado e mostrou serem muito apaixonados.

"Bom dia aaaaaa. Com alegria", desejou ela aos fãs. Não demorou para a publicação render vários comentários. "Arrasa demais", aprovaram. "Linda demais", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, a famosa provou todo seu amor pelo marido em uma declaração emocionante para ele.

Gretchen exibe corpaço ao dançar com o marido; veja o vídeo: