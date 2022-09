De shortinho, ex-BBB Larissa Tomásia mostra barriga trincada e rebola muito em vídeo

Ex-BBB Larissa Tomásia compartilha vídeo ousado dançando funk e exibe curvas perfeitas com look curtinho

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 10h27

A ex-sister Larissa Tomásia (25), participante do Big Brother Brasil 22, roubou a cena nas redes sociais com um vídeo ousado em que aparece dançando!

Dona de um corpaço escultural, a influenciadora digital esbanjou sensualidade no registro publicado em seu feed no Instagram na quarta-feira, 31. Nas imagens, a modelo aparece rebolando muito ao fazer coreografia de famosa dancinha na web ao som de funk.

Com os cabelos soltos, ela surgiu usando um short jeans bem curtinho, quase deixando o bumbum à mostra, e um cropped branco. Mostrando o bumbum, Larissa, que foi recentemente vista aos beijos com o ex-De Férias Com O Ex Gui Araújo, exibiu todo seu gingado.

"Arrasou", "Tão lindaaa", "Maravilhosa que fala, né", "Perfeita", "Dança muito", "Que gata", "Que bombom", elogiaram os seguidores nos comentários da publicação.

Larissa Tomásia arrasa em vídeo dançando:

Larissa Tomásia exibe barriga chapada de biquíni

Larissa Tomásia gosta de pegar pesado nos treinos e aproveitou para exibir sua barriga chapada ao compartilhar uma foto em que aparece sorridente. Na imagem, a ex-participante do BBB 22 aparece de biquíni preto e contou que estava feliz com seu corpo. "Voltando ao shape de antes", escreveu ela na legenda da publicação.

