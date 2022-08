De salto, Simaria joga futebol ao lado do seu filho: ''Jogando com classe''

Simaria mostrou toda a sua habilidade com a bola ao jogar futebol de salto ao lado de seu filho, Pawel

CARAS Digital Publicado em 21/08/2022, às 18h50

Neste domingo, 21, Simaria (40) usou suas redes sociais para exibir a sua habilidade com a bola, ao jogar futebol de salto alto na companhia de seu filho, Pawel.

A cantora publicou um vídeo onde ela aparece com um look elegante e um salto alto dourado se divertindo ao brincar de bola ao lado do filho e de alguns amigos deles.

Na legenda, ela escreveu: "Ow véia dura menina! Jogando com classe".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que lindos!", disse um. "Ela tem os dotes dela", falou outro. "A mulher nunca desse do salto", escreveu um terceiro.

Confira o vídeo de Simaria jogando futebol de salto ao lado do filho, Pawel:

Recentemente, Simaria compartilhou uma foto ousada em suas redes sociais, onde ela aparece usando apenas uma calcinha e um body cavado, arrancando suspiros de seus seguidores.

