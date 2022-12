De Safadão a Jorge e Mateus: Confira as músicas que Marília Mendonça compôs para outros cantores

Marília Mendonça compôs músicas para diversos artistas antes de explodir como cantora e revolucionar o sertanejo

Marília Mendonça (1995 - 2021) não compôs músicas apenas para ela mesma cantar. Ao longo de sua carreira, a artista escreveu diversas canções que foram gravadas por cantores muito famosos . A lista de cantores vai desde a dupla Jorge (40) e Mateus (36) até Wesley Safadão (34). Aos 12 anos, a goiana compôs sua primeira música, "Minha Herança" , que foi gravada anos depois pela dupla João Neto (43) e Frederico (40).

Até conquistar a fama como cantora e revolucionar o sertanejo, a artista trabalhou muito e chegou a compor para diversos escritórios de música sertaneja. Ao firmar sua carreira como intérprete, a artista consolidou o que ficou conhecido como "feminejo" e se tornou a Rainha da Sofrência. Ela morreu no dia 5 de novembro de 2021 em decorrência de um acidente aéreo. Marília estava a caminho de Minas Gerais para cumprir sua agenda de shows, quando o avião de pequeno porte caiu perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais.

A Rainha da Sofrência seguiu como compositora para grandes nomes do sertanejo dos 12 aos 19 anos. Degundo o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), Marília registrou 324 músicas em seu nome, fora 391 gravações cadastradas em sua autoria e de parceiros.

A mãe de Leo (2) compôs "Calma", grande sucesso de Jorge e Mateus. A música faz parte do álbum "Os Anjos Cantam". Lançada em 2015, até hoje a canção precisa entrar no repertório dos shows da dupla. A letra mostra muito do talento de Marília ao escrever sobre histórias de amor e parceria dentro de um relacionamento.

Henrique (33) e Juliano (32) também foram fundamentais ao longo da carreira da cantora. Quando ela começou a fazer composições profissionais para outros artistas, a dupla foi uma das principais a gravar suas letras, além de se tornarem grandes amigos. Uma das músicas que ela compôs para eles foi "Cuida Bem Dela", um dos maiores sucessos de toda a carreira dos irmãos. Inclusive, eles influenciavam Marília a sair dos bastidores e mostrar sua voz para o mundo. Além de "Cuida Bem Dela", a música "Até Você Voltar" foi um sucesso na voz da dupla e também é uma composição dela.

"Agora É Para Valer", música gravada pela dupla João Lucas e Marcelo com participação de Wesley Safadão, também foi composta por Marília e lançada ainda em 2015. Contudo, quem não pode faltar na lista é "É Com Ela Que Eu Estou", gravada por Cristiano Araújo (1986 - 2015). A faixa romântica foi para o álbum “In the Cities” de 2014.

A dupla Matheus (28) e Kauan (34) também gravou um grande sucesso da Rainha da Sofrência. "Incerteza" foi lançada em 2016 e faz parte do álbum "Na Praia". Assim como todos esses artistas, a dupla Henrique (38) e Diego (36) também tiveram a oportunidade de gravar uma composição dela. A canção "Esqueci Você" mostra toda a sofrência que Marília sempre trouxe ao longo de sua carreira. Não é por acaso que mais de um ano após sua morte, a artista segue fazendo história e se tornou a primeira brasileira a atingir a marca de 9 bilhões de streams no Spotify.