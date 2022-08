De roupão, Fabiula Nascimento e Emilio Dantas são flagrados com os filhos gêmeos

Fabiula Nascimento e Emilio Dantas são vistos com os filhos gêmeos na saída da aula de natação e usam look inusitado

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 10h20

A atriz Fabiula Nascimento (43) e o ator Emilio Dantas (39) foram flagrados em um momento fofo com os filhos gêmeos, Roque e Raul (6 meses). A família foi vista na saída da aula de natação na manhã desta quarta-feira, 3, no Rio de Janeiro.

Os papais corujas apareceram usando apenas roupão de banho enquanto saiam do prédio da natação até o carro. Enquanto isso, os bebês estavam bem agasalhos no colo dos pais.

Recentemente, Fabiula Nascimento contou sobre a rotina com os gêmeos. “Eu quis muito essa maternidade. Eles são fantásticos e precisam bastante de mim. Eles mamam sob livre demanda, ajudam. Metade do trabalho eles é que fazem. São muito bonzinhos, espertos. Não posso nem reclamar porque tenho um parceiro que me ajuda muito, estou empregada, rede de apoio, tenho a Rose que trabalha comigo aqui em casa, amigas superpresentes...”, disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Então, ela também falou sobre a recuperação após o parto. “O pós-parto foi um pouco agitado, mas passando essa parte do nascimento, as coisas vão se encaminhando. Você vai conhecendo você mãe, vai conhecendo seus filhos, criando intimidade. É um processo lindo. E o processo de recuperação da cesárea é demorado. É uma cirurgia de grande risco, é um voltar ao seu corpo e, ao mesmo tempo, ele ainda ser alimento. Mas tenho tranquilidade para lidar com o puerpério. Há uma leveza”, refletiu.

Confira as fotos de Fabiula Nascimento e Emilio Dantas com os filhos gêmeos:

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

