De roupa íntima, Georgina Rodríguez impressiona ao exibir silhueta: "Perfeita"

A mulher de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez impressionou ao exibir boa forma nos bastidores de uma sessão de fotos

Na manhã desta segunda-feira, 24, Georgina Rodríguez (29) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibir toda sua beleza e boa forma.

Em seu perfil no Instagram, a mulher de Cristiano Ronaldo (38) compartilhou uma série de fotos tirada em frente ao espelho e impressionou ao mostrar seu corpão sarado.

Na imagem, ela aparece usando um sutiã nude com recorte abaixo dos seios e calça legging e bota cano alto jeans. Além disso, a artista mostrou seu cabelo natural enrolado com bobes, pronta para iniciar a sessão de fotos de seu novo trabalho.

Na sequência de cliques, Gio como é carinhosamente chamada pelos fãs mostrou os bastidores do set, com direito a fotos do manequim apelidado por ela de jesusa, além de detalhes das joias usada na produção. Já na legenda da publicação, a modelo escreveu: "Dia de filmagem”, traduzido do espanhol.

Vale ressaltar que a modelo encantou os seguidores ao dividir uma sequência de cliques ao lado dos herdeiros, enquanto atiram pedras para o mar.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE GEORGINA RODRÍGUEZ:

