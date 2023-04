De novo? Irmão da Virginia Fonseca se pronuncia após ser flagrado com outra mulher

Irmão de Virginia Fonseca é casado e a mulher está grávida; essa é a segunda vez que ele é flagrado acompanhado

O irmão da Virginia Fonseca, William Gusmão, foi flagrado em clima de intimidade com uma jovem, que seria menor de idade. Ele tem uma esposa, que está grávida.

Revoltado com as acusações mesmo com a existência de vídeos, ele nega a traição e diz que quem estava presente poderá esclarecer o acontecimento.

“Estamos recolhendo vários depoimentos de testemunhas que estavam presentes no local do ocorrido. Asseguramos derrubar todos os caluniadores e mentirosos que estão prejudicando a minha integridade física e a saúde mental da minha mulher e do meu filho em prol de todos os homens e mulheres que sofrem calúnias e difamação injustamente, com o objetivo de ganhar fama e engajamento. Assim com a intenção de desonrar nomes de famílias e pessoas inocentes, usando de maldade a integridade moral", escreveu em pronunciamento. Fontes que conversaram com o jornalista Leo Dias afirmam que os dois estavam de mãos dadas.

Nessa mesma festa no dia primeiro de abril, ele já havia sido visto com outra mulher e o caso repercutiu na internet. Ele afirmou que a aproximação da mulher na filmagem foi "armação" e apareceu na igreja com a companheira após o ocorrido.

“Foi tudo uma armação. O próprio vídeo já é a prova. Era um casal de namoradas, duas mulheres. Uma estava gravando, eu estava parado no carro, aí a outra veio pra cima de mim”, afirmou.

Veja: