De maiô cavado, Larissa Santos exibe corpão impecável enquanto dança

Ex-BBB Larissa Santos ostenta corpo impressionante ao dançar de maiô e incendeia web

Na manhã deste domingo, 4, a ex-participante do Big Brother Brasil 23 e influenciadora digital Larissa Santos usou suas redes sociais para compartilhar um vídeo dançando de maiô, exibindo toda sua boa forma, durante sua viagem pelo estado do Maranhão.

“Bom diaaaaa Maranhão”, escreveu a professora de educação física e personal trainer, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji de uma mulher dançando.

De maiô cavadíssimo, a influenciadora digital, que está solteira desde que terminou seu relacionamento com o youtuber de esportes e também ex-BBB, Fred Bruno, mostrou todo seu gingado ao som da música Tá OK, do MC Kevin o Chris, em parceria com o DJ DENNIS.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a professora de educação física. “Linda”, exaltou a ex-BBB Aline Wirley. “Que gataaaa”, disse uma outra internauta. “Eu gosto assim”, brincou uma terceira seguidora. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Larissa Santos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lari Santos (@larisantosbe)



Vale lembrar que Larissa Santos confirmou o fim do romance com Fred Bruno na última sexta-feira, 26. Após rumores na última semana sobre o término, ela afirmou que eles se separaram em um recado nas redes sociais.

“Oi, meus amores. Não queria falar sobre esse assunto em um dia tão especial, que é minha festa aqui no sul, mas vamos lá: Quero sempre ser transparente com todos vocês. Por isso, em respeito a todos os que gostam de mim, que me conheceram no programa e que me acompanham aqui nas redes sociais, venho dividir que infelizmente eu e Fred não seguimos mais juntos. Quero agradecer aos fãs pelo apoio, carinho e força de sempre. Obrigada, de coração por tudo”, disse ela.

Por sua vez, Fred também se pronunciou sobre o término. “Um dos meus maiores compromissos na vida e na internet é o de sempre ser muito sincero e ter o coração aberto com todo mundo que me acompanha, por isso divido com vocês que Larissa e eu não seguimos com a relação que tivemos nos últimos meses. Desde o início das nossas participações no BBB e também aqui fora, vocês puderam acompanhar um relacionamento de muito respeito, parceria e cumplicidade. Dividimos grandes momentos daquela que, com certeza, foi a jornada mais maluca e uma das mais especiais das nossas vidas e isso vai ficar marcado pra sempre. Aos fãs, só tenho a agradecer por todo o suporte, torcida e carinho”, esclareceu ele.