De maiô cavado, Bianca Bin exibe seios fartos: "Maravilhosa!"

A atriz Bianca Bin quase revelou demais ao posar para foto com maiô cavado

A atriz Bianca Bin (32) chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar um clique estratégico usando um maiô cavado na tarde desta quinta-feira, 01.

No registro publicado no feed do Instagram, a esposa do ator Sérgio Guizé (42) esbanjou sensualidade ao surgir fazendo uma pose ousada enquanto aparece relaxando após um mergulho no mar.

Ao compartilhar a imagem, a artista entrou no clima do famoso #TBT e escreveu na legenda. "Partiu praia? #tbt".

Os internautas ficaram admirados com a beleza da musa e encheram o post de elogios. "Uma deusa", disse um seguidor. "Perfeita", escreveu outro. "Linda demais", afirmou uma fã. "Essa sabe aproveitar a vida", disse outro.

Recentemente, Bianca colecionou elogios dos seguidores ao postar um clique pós-treino nas redes sociais. Na imagem, publicada em seu feed no Instagram, a musa surgiu suada após os exercícios físicos e com um sorriso no rosto, esbanjando sua beleza natural sem maquiagem e exibindo o shape escultural.

CONFIRA A FOTO DE BIANCA BIN DE MAIÔ: