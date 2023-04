De luvas e macacão, filho de Claudia Raia sorri ao reconhecer a mamãe famosa

Filho de Claudia Raia sorri em foto inédita publicada pela atriz; veja

Feliz da vida, a atriz Claudia Raia deixou os fãs emocionados nesta terça-feira, 25, ao publicar um clique inédito do filho bebê, o fofíssimo Lucca. Na foto publicada em seu perfil, o herdeiro sorrindo ao acordar e reconhecê-la.

"Bom dia", declarou ela ao mostrar a foto. No clique, o bebê surge com um macacão estampado e luvas nas mãozinhas. Com os cabelos penteados, ele mostrou uma semelhança impressionante com o papai, o ator Jarbas Homem de Mello.

O pequeno Luca nasceu em março e veio ao mundo repleto de amor. Nos últimos dias, ele sempre tem aparecido ao lado da mamãe famosa, que está se dedicando integralmente à maternidade. Ela só retoma os trabalhos no segundo semestre.

No sábado, 22, Claudia Raia impressionou ao postar fotos com a filha do meio, Sophia Raia (20), fruto de seu ex-casamento com Edson Celulari (65). A semelhança da garota com a atriz também chamou a atenção dos internautas.

De cara lavada, Claudia Raia revela suco inusitado para problema: ''Batata doce com limão''

Adepta a um estilo de vida saudável, a atriz Claudia Raia, que está amamentando o filho Luca, de dois meses, compartilhou nesta terça-feira, 18, mais uma de suas dicas. Após falar que está comendo canjica para aumentar a produção de leite, a artista surpreendeu ao ensinar um suco inusitado para a um problema no estômago.

Sem maquiagem e ainda de camisola de amamentar, a famosa se gravou tomando o líquido ainda em jejum e explicou para que serve a combinação inesperada de batata-doce com limão.

"Eu to muito dicas com Claudia Raia, eu queria mostrar um suco pra vocês que eu to tomando toda manhã em jejum que é de batata doce com limão, quando que eu pude imaginar isso? Sabe o que significa esse suco? A substituição do omeprazol, é um suco pro estômago, olha que maravilhoso", contou ela.

"A internet tem dessas coisas né, gente? Eu fiquei sabendo na internet e eu to tomando já alguns dias, eu to sempre estranha do estômago assim e não é que faz efeito, olha, bom dia, dicas com Claudia Raia", brincou ao revelar seu novo remédio para queimação e dor no estômago.