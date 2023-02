De luto, Sonia Abrão comove com homenagem para a mãe: 'Juntinho de Deus'

Poucos dias após a morte da mãe, Sonia Abrão relembra foto de viagem marcante das duas juntas

A apresentadora Sonia Abrão emocionou seus seguidores ao prestar uma homenagem póstuma para sua mãe, Dona Cecília, que faleceu há poucos dias. Nesta quinta-feira, 9, ela fez um post para relembrar uma viagem que elas fizeram juntas há alguns anos.

Na imagem, elas duas apareceram abraçadas no Vaticano durante uma visita especial. “TBT com mamis no Vaticano! Um sonho dela realizado! Agora, está juntinho de Deus!”, escreveu na legenda.

A mãe de Sonia Abrão faleceu no dia 25 de janeiro, aos 84 anos, em São Paulo. A estrela falou sobre a dor do luto em seu retorno ao programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, após se despedir da mãe.

“Como vocês todos estão sabendo o que aconteceu, nós perdemos a nossa mãe. Então, antes da gente começar o nosso programa hoje, eu queria agradecer por todas as mensagens recebidas, que por sinal, foram milhares. Recebemos tanto amparo, suporte, carinho e muita generosidade das pessoas, que nós precisamos pedir obrigado. Nós realmente só temos a agradecer a cada um de vocês por todo o acolhimento da nossa RedeTV!, dos nossos colegas daqui, dos nossos colegas das outras emissoras, do pessoal do meio artístico e do nosso público no geral", disse ela.

E completou: "Tudo isso foi uma coisa que nos emocionou bastante e vocês podem ter a certeza que nos deu uma força a mais para conseguir segurar toda essa onda. Então, muito obrigada a todos vocês! Agora, vida que segue. Vamos em frente, porque com essa energia, a gente consegue, se Deus quiser, e que a nossa mãezinha querida possa descansar em paz".

Sonia Abrão mostra último áudio que recebeu de Gloria Maria

Com a morte de Gloria Maria, Sonia Abrão relembrou um áudio que recebeu dela há poucos meses. "A ÚLTIMA MENSAGEM DE GLÓRIA MARIA NO “A TARDE É SUA”, antes de sua internação final, quando parecia estar se recuperando bem! Ela explicou sobre sua saúde e desejou tudo de bom pra mim e pra nossa equipe, nesse 2023 que estava se aproximando, mas que, infelizmente, a levou embora! Palavras que vão ficar pra sempre no coração da gente!!! Paz eterna pra vc e muita força e energia positiva para suas filhas, Maria e Laura, sempre guiadas pelo seu amor, aí do andar de cima! Valeu, Glória!", disse ela.

No áudio, Gloria Maria disse: “Obrigada pelo carinho, pela preocupação. Depois da minha cirurgia do cérebro, passou um tempinho e eu tive uma infecção no pulmão. Foi realmente gravíssimo, fiquei internada duas semanas. Todo mundo, poucos médicos achavam que eu ia sair dessa… A Sonia que eu adoro ela, eu mando um beijo enorme, um ano maravilhoso mesmo, que ela tenha um ano maravilhoso, muita saúde, muito sucesso, tudo de melhor para vocês”.