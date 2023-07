De lingerie, Key Alves coloca bumbum para jogo em meio a boatos de affair com Vini Jr

Influenciadora digital e jogadora de vôlei Key Alves deixa internet babando com corpão impressionante ao posar de calcinha e sutiã

Nesta quarta-feira, 5, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 23, Key Alves, decidiu elevar a temperatura da internet! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou alguns cliques deixando o frio de lado, posando apenas de calcinha e sutiã, arrancando uma enxurrada de elogios dos seus seguidores, que ficaram babando no corpão da modelo.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma sequência de cliques no meio do mato, usando apenas um conjunto de calcinha e sutiã branco e verde. Colocando o bumbum impressionante para jogo, a modelo ainda ostentou um tanquinho de dar inveja. Claro, a postagem não poderia ter deixado os internautas menos malucos e rendeu uma enxurrada de elogios.

“Minha estrela”, disparou uma seguidora. “Gata, gostosa e muito linda”, exaltou uma outra usuária. “Que mulher perfeita!”, exclamo uma terceira pessoa. Outros internautas ainda aproveitaram para brincar sobre os rumores de um possível affair com o jogador de futebol do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira, Vinicius Jr.

Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Key Alves.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key (@keyalves)

Key Alves revela novos planos da carreira ao anunciar saída do Osasco

Recentemente, Key Alves usou as redes sociais para comunicar aos fãs sua saída do Osasco Voleibol Clube. A jogadora, que participou do Big Brother Brasil 23, revelou que pretende se dedicar ao entretenimento. Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital postou uma sequência de fotos em que aparece jogando e também com as colegas de equipe, e agradeceu por ter realizado seu sonho de ser uma jogadora profissional.

"Gostaria de começar agradecendo esse time lindo do Osasco Voleibol Clube que me proporcionou momentos únicos e inesquecíveis. Ali eu conheci as maiores atletas, aquelas que eu via na TV sabe? Entrei dois anos de mão dada com a minha ídola para os jogos. Eu realmente sou eternamente grata a tudo isso. Obrigada meninas, comissão técnica, todos mesmo", afirmou no começo do texto.