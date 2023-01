De férias em Orlando, Deborah Secco se diverte com a família

Curtindo as férias em Orlando ao lado da família, Deborah Secco não escondeu a felicidade de viajar para curtir parques de diversões

Na manhã desta quarta-feira, 18, a atriz Deborah Secco (43) encantou os internautas com cliques especiais de sua viagem a Orlando, nos Estados Unidos.

Em sua conta no Instagram, a artista compartilhou uma série de registros do passeio ao lado da herdeira, Maria Flor (07), fruto de seu relacionamento com o ator Hugo Moura (32).

Nos cliques, Deborah também aparece ao lado da amiga, a apresentadora Adriane Galisteu (49), as duas posaram sorridentes no parque de diversão. “Dia perfeito!!! Esse sem dúvida é um dos meus lugares preferidos no mundo!!!”, escreveu a loira na legenda.

Em um vídeo, a atriz se diverte ao perguntar à filha: "Qual brinquedo você gostou mais?". Sem hesitar, a garotinha responde: “A montanha russa!”. Por fim, Deborah complementa: “Fim de um dia mais que perfeito, é tão especial!”.

Os seguidores e fãs da artista se encantaram com os registros e comentaram: “Lindos!!!”, elogiou Juliana Paes.“A Maria tá ficando muito parecida com você. O mesmo carisma e beleza”, comentou outra. “Que lindos! Alegria estampada no rosto de vocês!”, escreveu um terceiro.

Ainda recentemente, Deborah Secco reuniu toda a família e embarcou em uma viagem para o Colorado, nos Estados Unidos.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE DEBORAH SECCO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

AMOR!

Ainda nos últimos dias, Deborah Secco e o marido, o ator e fotógrafo Hugo Moura foram fotografados prestigiando o show da cantora Anitta (29) no Rio de Janeiro. O casal esbanju romantismo quando foram flagrados aos beijos.

Na plateia, Deborah e Hugo trocaram beijos apaixonados e carinhos enquanto se divertiam durante o show. Para o evento, a atriz esbanjou sensualidade na escolha do seu look. A estrela surgiu com um top fininho e decotado e saia com transparência, que deixou à mostra sua lingerie ousada.