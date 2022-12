De Eliezer a Vyni: Relembre os ex-BBBs que já fizeram procedimentos estéticos

Eliezer e outros ex-BBBs fizeram procedimentos estéticos e bombaram nas redes sociais ao aparecer com um visual bem diferente

Nesta terça-feira, 20, Eliezer (32) causou nas redes sociais ao surgir com um “novo rosto” após um processo de harmonização facial . As imagens em que o namorado de Viih Tube (22) aparece com o rosto mudado se tornaram motivo para brincadeira entre seus seguidores. O próprio ex-BBB começou a fazer piada e compartilhou alguns memes em seu perfil no Instagram. "Eliezer morreu e foi substituído?", afirmou um fã.

Nos últimos anos o procedimento se tornou comum entre os famosos e além de Eliezer, várias celebridades ficaram em evidência ao fazer harmonização facial. Após sair do Big Brother Brasil, diversos participantes recorrem aos procedimentos estéticos para mudar o visual.

Entre eles, Brunna Gonçalves (31) já gastou mais de R$70 mil em procedimentos como preenchimento com ácido hialurônico em diferentes pontos do rosto, além de aplicação de toxina botulínica no canto dos olhos e na região da testa. A bailarina também preencheu e contornou os lábios para ficar com a boca maior.

Lucas Bissoli (32), que ficou conhecido como "Barão da Piscadinha" no BBB 22, transformou completamente seu visual desde que saiu do reality show. O namorado de Eslovênia (26) colocou dentes de porcelana, mudou o corte de cabelo e também passou pela harmonização facial.

O ex-BBB também fez uma harmonização orofacial que tem como objetivo a correção dos ângulos e alinhamento do rosto para ficar mais harmonioso. Já Eslovênia preencheu olheiras e corrigiu a assimetria na mandíbula assim que saiu do confinamento.

Lucas Bissoli fez harmonização facial após sair do BBB 22 (Foto: Reprodução/Instagram)

Além deles, Vyni (24) também decidiu investir na harmonização facial. O influenciador digital escolheu acentuar a linha da mandíbula e preencheu a maçã do rosto com a intenção de que o procedimento fosse mais natural.A cantora Naiara Azevedo (33) também apostou nos procedimentos estéticos ao sair do BBB 22. A artista realizou preenchimento de bigode chinês, mandíbula, maçãs do rosto, na região do queixo e lábios.

Já a influenciadora Laís Caldas (31) causou nas redes sociais ao anunciar que decidiu dar uma turbinada no bumbum. Porém, a goiana investiu nos procedimentos estéticos antes mesmo de entrar no BBB 22. A médica já havia passado por algumas mudanças ao realizar harmonização facial, preenchimento nos lábios e aplicação de botox.

Ela também fez recentemente uma cirurgia de ptose palpebral para retirar o excesso de pele nos olhos. Na época, Laís revelou que o fato dela ter sofrido bullying de Maira Cardi (39), ajudou na decisão de fazer a cirurgia. A influenciadora confessou que descobriu ter sido chamada de "olho peixe morto" pela ex-esposa de Arthur Aguiar (33) enquanto estava confinada no reality show.