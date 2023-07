De cueca, Whindersson Nunes exibe músculos antes de luta importante

Whindersson Nunes impressiona fãs com corpo sarado e faz contagem regressiva para luta contra o influencer inglês King Kenny, no dia 15 de julho

Whindersson Nunes, de 28 anos, compartilhou uma série de fotos de cueca no Instagram para exibir sua forma física e iniciar contagem regressiva para sua próxima luta de boxe, que acontecerá daqui 12 dias, na Irlanda.

O humorista participará do High Stakes, torneio internacional de boxe que reúne influenciadores amantes da modalidade para lutarem entre si. Nunes enfrentará o influenciador King Kenny no ringue da 3 Arena, na cidade de Dublin.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Whindersson Nunes (@whinderssonnunes)

Os comentários da publicação de Whindersson não pouparam elogios aos seus músculos. "Cuscuz demais rapaz", brincou seguidor. Outros não deixaram de apoiar o humorista em sua luta: "Mete porrada heim". A apresentadora e atriz Maisa Silva também incentivou Nunes nos comentários:"Vaiii" , ela escreveu.

Vale lembrar que Whindersson treinou boxe por anos e fez sua estreia profissional em janeiro de 2022. Recentemente, ele chegou a ser elogiado por Cara de Sapato em entrevista ao podcast CARAS: "Ele é um cara que eu admiro muito também. Um cara que passou por depressão e encontrou o caminho ele nessa questão do boxe, da competição", afirmou o lutador e ex-BBB 23.

WHINDERSSON DESABAFA SOBRE REPROVAÇÃO IRLANDESES POR TATUAGENS NO ROSTO

Neste último domingo, 18, o humorista Whindersson Nunes usou suas redes sociais para revelar um problema e tanto! Recentemente, o humorista fez mais uma tatuagem em seu rosto, escrito “Bom Jesus”, dentro de uma coroa.

Contudo, ele desabafa que vem sentindo que as tatuagens em seu rosto não são bem aceita na Irlanda, país do norte da Europa onde Whindersson aguarda por sua próxima luta na competição de box High Stakes.

“Tatuagem no rosto aqui na Irlanda é meio estranho, eu entro numa loja pra comprar sei lá, um brinco, e fica todo mundo com uma cara de 'quem deixou esse rapaz sem tornozeleira entrar aqui'”, comentou o humorista, através de seu perfil oficial no Twitter.

Bem-humorado com a situação, o influenciador digital compartilhou uma imagem de um meme para poder exemplificar o que está sentindo com tudo isso. “E e eu fico com essa energia todo tempo”, completou o humorista.