De cueca, Whindersson exibe corpo sarado e enfrenta banheira de gelo

Comediante Whindersson Nunes deixa seguidores malucos com corpo escultural e chocados com banheira de gelo

Nesta quarta-feira, 22, o humorista e lutador de boxe Whindersson Nunes (28) decidiu elevar a temperatura da web - mesmo estando congelado! Em suas redes sociais, o youtuber surgiu usando apenas uma cueca, exibindo seu físico invejável, mas surgiu também dentro de uma banheira de gelo.

“Só me meto em confusão men kkkkkkkcry”, escreveu o influenciador, em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos publicadas pelo artista, Whindersson surge usando nada mais que uma cueca preta, na beira de uma piscina, além de descansar o corpo em uma banheira de gelo.

Além disso, uma foto que mais chamou a atenção de seus seguidores foi um clique no qual Whindersson Nunes aparece em uma selfie bem perto de seu rosto com o nariz sangrando, com cara de abatido. Isso se dá pela preparação que o comediante está fazendo para representar o Brasil em um campeonato internacional de Boxe do YouTube.

Os comentários da publicação foram inundados de brincadeiras e elogios para o humorista. “Tá levando o cinturão na cueca?”, brincou um internauta, sobre o volume de Whindersson. “Com todo respeito, um gostoso”, elogiou uma outra seguidora. “Alguém sabe se ele está solteiro?”, questionou uma influenciadora interessada. Na verdade, muitas pessoas pareciam interessadas a se candidatarem para arrematar o coração do cantor.

Veja a publicação de Whindersson Nunes fazendo banheira de gelo apenas de cueca:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Whindersson Nunes (@whinderssonnunes)



Só de cueca, Whindersson Nunes chama atenção de seguidores e ganha curtida até mesmo de sua ex-mulher, a cantora Luísa Sonza

Whindersson Nunes parou a internet ao publicar um clique inusitado em seu Instagram. Só de cueca, o humorista deixou seu shape em evidência e chamou atenção dos seguidores, e da cantora Luísa Sonza, que deixou uma curtida na publicação em que o ex-marido surge fazendo caras e bocas com o corpo musculoso e tatuado em cuecas de várias cores diferentes.