De chinelos, Jojo Todynho surge mais magra e chama atenção em aeroporto

Cantora carioca Jojo Todynho chama atenção durante desembarque dela em aeroporto de São Paulo

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 09h24

Com uma agenda repleta de compromissos, a cantora carioca Jojo Todynho (25) foi vista recentemente no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

No desembarque do local, a funkeira foi clicada pelos paparazzi presentes por ali e interagiu com os fotógrafos durante a chegada dela no terminal.

Com um look despojado, composto por camiseta, calça branca e chinelos, a dona do hit Que Tiro Foi Esse? surgiu mais magra e chamou a atenção.

Nos últimos dias, Jojo Todynho divertiu os seguidores dela ao aparecer dançando em uma loja de Dubai. "A Jade tá diferente!", brincou a artista citando a mocinha da novela O Clone, trama de sucesso que atualmente é reprisada pela TV Globo.

Veja a Jojo Todynho no aeroporto!

(Foto: Agnews)