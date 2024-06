De casa sustentável à cozinha luxuosa; confira tendência de decoração entre os famosos

Residências de celebridades testemunham inovação, com estilos que abrangem o ecológico e o sofisticado; veja tendência das casas dos famosos

Nesta semana as casas de algumas famosas se tornaram tendência entre os leitores daCARAS Brasil. Com os mais variados perfis, as celebridades estão evocando toda sua criatividade e apostando em diversas opções para suas decorações, desde casa sustentável até cozinha luxuosa; confira principais transformações.

Nos últimos dias, a filha de Ana Maria Braga (75), Mariana Maffeis (40) se tornou assunto desde que falou abertamente sobre seu modo de vida simples. Agora, a professora constrói, com a ajuda da apresentadora, uma casa sustentável, em que deve viver com os quatro filhos, Joana (12), Maria (9), Varuna (2) e Hima, de sete meses, e o marido, o professor de yoga Badarik González.

O conceito de casa sustentável é uma moradia elaborada, mas sem causar grandes impactos ao meio ambiente. Isso é feito por meio da aplicação de desenvolvimento tecnológico, reduzindo os resíduos provocados pela obra, e os gastos com a energia. Essa pode ser uma ótima opção para quem busca uma forma de moradia que não agrida o meio ambiente.

Atualmente, a filha de Ana Maria Braga mora em um sítio alugado em Botucatu, cidade do interior de São Paulo . Em entrevista à atriz Carolina Ferraz (56), durante o programa Domingo Espetacular, Mariana afirmou que ela e a família pretendem se mudar logo para a casa que estão construindo.

Adepta de um estilo de vida simples e longe da agitação da cidade, a filha da famosa compartilhou a novidade e fez questão de fazer um agradecimento especial a sua mãe, que, segundo ela, é quem está bancando a construção.

PEQUENOS DETALHES, GRANDES MUDANÇAS

Nesta sexta-feira, 07, a influenciadora digital Fabiana Justus (37) abriu as portas dos quartos de sua família no apartamento onde mora em São Paulo. A herdeira de Roberto Justus mostrou para seus seguidores como estão os cômodos da casa.

Após trocar um dos tapetes do quarto das gêmeas, Chiara e Sienna, a empresária resolveu fazer um tour pelos recintos das garotas, do filho caçula, Luigi, e no dela com o do esposo. Seguindo um estilo "universal" da casa, cada cantinho foi decorado combinando com o todo, mas com toques com a cara de cada um deles.

O quarto de Fabiana Justus e do amado foi feito em tons claros e o toque de cor ficou por conta da roupa de cama e almofadas. Já o das meninas foi colorido com estampas e objetos divertidos, mas tudo também em cores claras.

COZINHA DE LUXO

Nesta semana, a apresentadora Fernanda Gentil (37) também provou que tem bom gosto quando o assunto é decoração. Ela finalizou a reforma de sua casa no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, ela compartilhou com detalhes alguns de seus cômodos.

Fernanda mostrou os detalhes da cozinha luxuosa, que conta com decoração em tons de branco, preto e madeira. O local possui uma ilha espaçosa e armários planejados ao redor da pia. Os ambientes da área social são em conceito aberto e a decoração segue a mesma linha com poucos objetos expostos e clássica. A área externa conta com jardim e piscina.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE FERNANDA GENTIL: