De cara lavada, Paolla Oliveira publica vídeo quente sem sutiã: "Espetacular"

Paolla Oliveira publica vídeo quente e deixa seguidores sem fôlego

A atriz Paolla Oliveira deixou os seguidores impactados nesta terça-feira, 4, ao publicar um clique bem ousado em seu perfil nas redes sociais. É que ela acordou ao natural e deixou em evidência toda a sua beleza.

Poderosa aos 40 anos, a atriz surgiu com um vestidinho de algodão sem roupa íntima. Ela também deixou os fãs impressionados ao aparecer de cara lavada sem um pingo sequer de maquiagem no rosto.

"Situações simples me oferecem sensações muito valiosas. Cheiro de café me traz conforto, aconchego de casa e lembranças de bons momentos onde eu estiver. O dia pra mim só começa assim, depois do meu café", disse ela.

Nos comentários, foi a beleza de Paolla Oliveira quem roubou a cena. "Gente como eu amo essa sua naturalidade! É linda assim sem esforço", comentou um. "Que mulher espetacular", disse outro. "Simplesmente linda", disse outro.

Veja:

Paolla Oliveira surpreende ao anunciar novo projeto

Na última quinta-feira, 23, Paolla Oliveira surpreendeu seus seguidores ao anunciar por meio do seu Instagram, seu mais novo trabalho. A atriz compartilhou uma foto de um roteiro em que lia-se “Justiça 2”. Paolla também compartilhou um vídeo com a atriz Nanda Costa, que também participará do projeto.

Na última das três fotos publicadas, a namorada de Diogo Nogueira surgiu nos bastidores das gravações e fotografou seu camarim, onde por meio dos produtos de maquiagem era possível saber o nome da nova personagem vivida pela atriz: Jordana.

“A vida tá sempre em movimento. Alguns ciclos acabam e outros começam fortes e desafiadores. Depois de algum tempo, estou de volta à Brasília, para iniciar um trabalho que desejei e também para novos encontros”, começou escrevendo

