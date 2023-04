Flagras! De calcinha minúscula, Jade Picon deixa tudo de fora em ida à praia

Jade Picon deixa tudo de fora em ida à praia; veja os cliques

A atriz Jade Picon encantou os seguidores nesta quinta-feira, 27, ao aparecer em um momento bem ousado ao ir à praia da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Brilhando como a Chiara da novela Travessia, ela aproveitou o dia de sol para pegar um sol e exibiu seu corpaço.

Nas fotos, a morena praticou exercícios com um biquíni minúsculo. A bela chamou a atenção ao aparecer com uma calcinha minúscula - ela ainda arrematou o look com um boné e com um óculos de sol bem estiloso que deixou o visual moderno.

Jade Picon ainda correu na areia e se refrescou em um banho de mar. A atriz é conhecida pelo corpão sarado e em forma que ostenta desde que se mudou para a Cidade Maravilhosa após assinar o contrato com a Globo.

Mais cedo, a atriz posou em fotos inéditas. Nos cliques, ela surgiu usando pouca maquiagem e mostrando apenas uma parte do seu rosto. A estrela ainda usava um brinco prateado discreto e um colar.

Os seguidores de Jade também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “O perfil mais bonito do Brasil”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Que mulher linda”.

Jade Picon celebra seu sucesso na novela Travessia

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon (21) está feliz com o que viveu em sua primeira experiência como atriz em uma novela da Globo. Na reta final das gravações da novela Travessia, na qual interpretou a jovem Chiara, ela analisa esta fase de sua vida e carreira.

“Está sendo a melhor experiência da minha vida em todos os sentidos. Eu descobri mais uma paixão e junto disso me reinventei e superei desafios, tudo isso realizando um grandíssimo sonho. Sou muito grata a oportunidade e a cada pessoa que entrou nessa minha jornada para me oferecer algum tipo de apoio”, disse ela à CARAS Digital.