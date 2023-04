Jojo Todynho deixa intimidade à mostra em treino pesado na academia: “Vai nascer!”

No limite, Jojo Todynho pega pesado no treino e dá close nos atributos durante exercício físico

Musa fitness! Mais uma vez Jojo Todynho (26) mostrou para os seguidores nesta quinta-feira, 06, que está pegando mais do que pesado na academia.

Em busca de emagrecimento e uma vida mais saudável, a estudante de Direito está seguindo uma rotina de exercícios à risca e para motivar os fãs ela publicou em seu Instagram mais um pequeno vídeo de seu treino matinal, onde aparece treinando com a personal Carol Vaz.

Na filmagem, ela, que já perdeu 24 kg, aparece pegando pesos pesados e arrasando nos exercícios de perna.

Usando um cropped e legging preta, a artista treinou os glúteos, as pernas e ainda levantou pesos para mostrar um pouco do seu treino. "Vai nascer”, disse ela durante o intenso exercício.

Vale lembrar que recentemente Jojo Todynho surgiu rebolando na academia, ao som de funk, apoiada em uma cama elástica.

VEJA O STORY DE JOJO TODYNHO:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Jojo Todynho fala sobre as mudanças na sua rotina após emagrecer mais de 20kg

Jojo Todynho, revelou no Instagram duas importantes vitórias: a cantora agora já consegue amarrar os cadarços dos sapatos e subir as escadas de sua casa no Rio de Janeiro, após emagrecer 24 quilos.

"Não tem satisfação maior e melhor do que você conseguir coisas que são supérfluas, que são pequenas, tipo amarrar um cadarço: eu não conseguia. Subir escadas, eu estava assim", disse a cantora, imitando o arfar e o esforço de encarar os degraus. "Eu não estava conseguindo subir a escada da minha casa", confessou nesta quinta-feira, 30, no Stories do Instagram.

"São evoluções que vemos no dia a dia que agregam muito e nos motivam cada vez mais a nos cuidarmos e a querer fazer mais pela nossa saúde, pela nossa vida", afirmou. "É isso", garantiu Jojo, que já contou que passou dos 159 quilos para os 135.