De biquíni, Yasmin Brunet exibe tatuagem em lugar inusitado em dia na praia

Modelo Yasmin Brunet deixa seguidores babando ao posar de biquíni fio-dental durante banho de mar

Nesta quinta-feira, 18, a modelo Yasmin Brunet (32) decidiu deixar seus seguidores completamente apaixonados! Em suas redes sociais, a musa apareceu em alguns cliques usando um biquíni fio-dental azul, deixando sua tatuagem no bumbum à mostra, arrancando uma enxurrada de elogios dos internautas.

“De hoje”, escreveu a influenciadora digital e modelo, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com alguns emojis de estrela e sereia. Nos cliques, a filha da atriz Luíza Brunet aparece curtindo um banho de mar em Miami, na Flórida, Estados Unidos, com um biquíni fio-dental azul, deixando suas tatuagens estratégicas à mostra, fazendo seus fãs babarem.

“Princesa”, exaltou uma internauta. “Sereia do Brasil”, exclamou uma outra usuária do Instagram. “Perfeita! Moça, você arrasa demais, sou sua fã”, comentou uma terceira pessoa. “Yasmin Brunet está dentro do meu coração para todo o sempre”, elogiou um outro. Além dos milhares de emojis de carinhas de apaixonados, corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, entre outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Yasmin Brunet.

Veja a publicação compartilhada pela modelo Yasmin Brunet curtindo um banho de mar na Flórida, Estados Unidos, com um biquíni fio-dental azul, exibindo sua tatuagem no bumbum:

Yasmin Brunet faz procedimento estético no bumbum

A modelo Yasmin Brunet pegou seus mais de 3 milhões de seguidores de surpresa ao compartilhar uma novidade em seu Instagram recentemente. É que a loira decidiu dar um up no corpão e apareceu deitada em uma maca em seus stories, enquanto realizava um procedimento estético para deixar o bumbum mais empinadinho e definido. Yasmin registrou a aplicação de um protocolo estético, que é minimamente invasivo: “20 mil contrações em 30 minutos”, a influenciadora digital explicou na legenda do vídeo em que exibe o bumbum tatuado envolto pelo equipamento que dá ‘choques’ para aumentar as contrações musculares e promover os resultados desejos.