De biquíni, Yasmin Brunet exibe marquinha de bronzeado e deixa seguidores babando

Modelo e atriz Yasmin Brunet surge de biquíni em suas redes sociais e ostenta marquinha

A atriz e modelo Yasmin Brunet (34) decidiu deixar seus seguidores babando! Nesta terça-feira, 27, a loira surgiu em suas redes sociais ostentando uma marquinha feita com o bronzeado renovado, esbanjando beleza e o corpão.

“Solzinho de hoje”, legendou ela no vídeo que fez para mostrar que tinha acertado no bronzeado, em seu perfil oficial no Instagram. Usando um biquíni de oncinha, a loira aparece ostentando um sorriso lindo.

Feliz com o resultado de um dia ensolarado, a loira ex-namorada do surfista Gabriel Medina completou o look com alguns acessórios dourados que trouxeram ainda mais perfeição para a beleza escultural de Yasmin.

Yasmin Brunet mostra bronzeado - Créditos: Reprodução / Instagram



Sereia!

Nesta última quarta-feira, 21, Yasmin deixou as redes sociais em polvorosa ao compartilhar uma foto apenas de biquíni. A filha de Luiza Brunet posou durante uma viagem a Fernando de Noronha vestindo um biquíni com estampa animal print, verde neon com preto, acompanhado de óculos escuros.