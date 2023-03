De biquíni vermelho, Yasmin Brunet ostenta corpão com tatuagens e deixa seguidores babando

Atriz e influenciadora Yasmin Brunet ganha chuva de elogios ao posar de biquíni vermelho exibindo corpo escultural

Nesta terça-feira, 14, a atriz e influenciadora Yasmin Brunet (34) decidiu elevar a temperatura da internet! Nas suas redes sociais, a famosa compartilhou uma foto onde aparece exibindo seu corpão escultural com um biquíni vermelho.

Em seu perfil oficial no Instagram, a musa usou apenas cinco emojis para ilustrar a legenda da foto impecável. Para combinar com o esmalte e a roupa de praia que escolheu para o dia: coração, pimenta, morango, rosa e coração pegando fogo. Todos vermelhos. A atriz ainda completou o look com uma jóia corporal em sua cintura, combinando com seu piercing no umbigo.

Os comentários foram inundados de elogios para enaltecer a perfeição de Yasmin Brunet. “Pegou a beleza do mundo todinho”, escreveu um internauta. “Todos os dias a Yasmin acaba com os mortais sem dó quando entrega toda essa beleza”, comentou um fã clube da influenciadora. “Apaixonado por essa mulher”, exclamou uma terceira seguidora.

Veja a publicação da atriz e influenciadora Yasmin Brunet ostentando seu corpão maravilhoso com um biquíni vermelho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin 🌟🧜🏼‍♀️🌊🪐🧿 (@yasminbrunet)



Após polêmica com a Grande Rio, Yasmin Brunet exibe look sexy

Em meio à polêmica com a Grande Rio, a modelo Yasmin Brunet compareceu no Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro em fevereiro. A influenciadora participou do último dia de Carnaval de um jeito diferente, de um dos camarotes da Marquês de Sapucaí, já que não participou do desfile em homenagem a Zeca Pagodinho, por conta do desentendimento com a agremiação carioca.

A loira e a escola apresentam versões diferentes sobre o ocorrido. Em seu lugar, entrou a empresária Ana Paula Pádua. A filha de Luiza Brunet compartilhou registros do look escolhido para a ocasião. Nas imagens, ela aparece usando um modelito sexy prateado, todo de pedras brilhantes, deixando à mostra seu corpaço escultural e bumbum.