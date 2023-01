De biquíni, Vera Viel exibe corpo magérrimo em dia de sol: “Cinturinha de pilão!”

A esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel arrancou elogios ao surgir de biquíni em dia de praia no Rio de Janeiro

Na última terça-feira, 17, Vera Viel (47) causou euforia nas redes sociais ao surgir só de biquíni durante a temporada de férias com a família em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Em um carrossel de fotos publicadas em sua conta no Instagram, a ex-modelo esbanjou boa forma ao surgir usando um óculos escuro e um biquíni azul em um cenário paradisíaco. Mas o que roubou a cena foi sua cinturinha fina e o corpão escultural.

Na sequência de registros, a esposa de Rodrigo Faro (49) aparece de mãos dadas com o amado, e também com as filhas, Clara (17), Maria (14) e Helena (09), aproveitando o dia ensolarado. "Mais um dia…. El Mar", escreveu na legenda da publicação.

Os fãs, claro, foram só elogios. "Como ter este corpo ? Explica aqui", disse uma admiradora. "Eita que casal! Parecem adolescentes lindos e apaixonados", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: "Como ter esta genética?".

Ainda recentemente, Rodrigo Faro encantou seus seguidores ao mostrar uma nova foto ao lado da filhas, em um momento de lazer no parque de diversões da Disney, em Orlando.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VERA VIEL:

Boa forma!

Rodrigo Faro exibiu o shape sarado ao lado de sua esposa Vera Viel em um novo clique publicado no Instagram. Recentemente, o casal aproveitou o dia ensolarado na praia para ostentaram as barrigas trincadas durante um banho no mar.

O comunicador vestiu um shorts azul, que combinava com céu, já Vera vestiu um biquíni vinho tomara que caia.