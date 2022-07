De biquíni, Simone curte parque aquático com os filhos

Simone, da dupla com Simaria, aproveita dia de folga com os filhos em parque aquático

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 11h10

A cantora Simone Mendes (28), da dupla com Simaria (40), aproveitou um dia de folga na agenda de shows para se divertir com a família. A musa viajou para Fortaleza, no Ceará, e foi curtir um parque aquático na região.

Nas redes sociais, ela apareceu de biquíni e saia combinando ao ser flagrada brincando com as crianças na área das piscinas. “Bom dia! Tô gravando aqui e o Henry quer conversar comigo. Nós estamos na terra preferida dele, né filho?”, disse ela nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Inlovesimoneses (@inlovesimonee)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Love Simone & Simaria ❤ (@lovesimonesimariamn)

Simone fala sobre a trajetória da irmã, Simaria

A cantora Simone fez um comentário sobre Simaria em um post do colunista Leo Dias, do site Metrópoles. Ele fez uma reportagem sobre a personalidade de Simaria e Simone fez questão de comentar.

“Eu conheço a história dela, eu sei tudo que ela passou pra chegar onde chegou. Tem defeitos como eu tenho e como você que está lendo também tem. Ela é uma das mulheres mais f*das que eu já conheci na minha vida. Independente de qualquer situação, eu continuarei te amando até o dia que Jesusvoltar porque você é sangue do meu sangue”, disse ela.