De biquíni, Sheila Mello exibe corpão e curte dia de sol: "Modo férias"

De férias, a dançarina Sheila Mello aproveita dia de sol e posa só de biquíni para seus seguidores

Nesta tarde de terça-feira, 11, a dançarina Sheila Mello deixou seus seguidores babando. A eterna loira do É O Tchan está curtindo suas férias e aproveitou o dia de sol para posar só de biquíni nas redes sociais.

Em seus stories, a musa falou sobre férias e reforçou que não deixou de malhar, mesmo longe de casa. "A gravidade não tira férias, nem eu dos treinos", escreveu a dançarina no vídeo. "Parabéns, loira", elogiou a si mesma.

Logo em seguida, a musa compartilhou registros só de biquíni e deixou seguidores babando com seu corpão definido. Sheila ganhou destaque por sua barriga chapada e pernas bem definidas, que arrancam suspiros de qualquer um.

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

A dançarina aproveitou a ocasião para falar que nem tudo é um mar de rosas. Sheila compartilhou com seus seguidores que o passeio de barco que iria fazer com sua família "deu ruim", mas que eles tentariam novamente no dia seguinte. "Perrengue chique", ela comenta no vídeo.

Ex-BBB Kleber Bambam relembra quando levou um 'fora' de Sheila Mello

O ex-BBB Kleber Bambam divertiu os fãs ao contar que já levou um fora da dançarina Sheila Mello. Em participação no podcast Papagaio Falante, ele contou que levou um 'toco' da ex-loira do É o Tchan e ainda insinuou que ela o trocou por outro homem famoso.

"A Sheila Mello tocou no meu ombro, quando eu era segurança na boate, nem tinha entrado ainda no 'Big brother', nem era famoso. Ela tocou no meu ombro e passou... Aí um dia eu a reencontrei, depois de dez anos, numa boate, e eu estava ali paquerando ela, tentando sair com ela... Só que chegou o Cielo, o nadador, que havia acabado de ganhar a medalha olímpica, e ficou com ela. Eu perdi para o Cielo", disse ele.

Então, Bambam ainda relembrou o clima de romance com outras famosas. "Na época que eu era solteiro, de 2002 a 2015, eu ia em todas as festas da 'Playboy', e paquerava as moças. Fiquei com 54 capas, fora as capas da revista 'Sexy'. Paquerei a Gracyanne (Barbosa), que hoje é casada com o Belo, meu amigo, a Mirella (Santos), que hoje é casada com o Ceará. Eu era bom nisso. Também peguei todas as mulheres frutas, toda a salada de frutas (risos)", contou.