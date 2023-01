De biquíni, Rafa Kalimann surge curtindo viagem pela Bahia

Influenciadora Rafa Kalimann está aproveitando dias de descanso na Bahia desde quarta-feira, 4

A influenciadora Rafa Kalimann (29) deixou seus seguidores malucos nesta segunda-feira, 9. Em suas redes sociais, a modelo surgiu em fotos de sua viagem pela Bahia com um biquíni prateado, posando em meio ao mar.

“Mergulhando em mim”, escreveu a ex-participante do Big Brother Brasil na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, a gata aparece aproveitando o lindo mar da Bahia, se divertindo e renovando seu bronzeado com um biquíni para lá de estiloso.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios ao corpão escultural e a beleza impressionante da apresentadora. “Nada combina mais com você do que o mar de Salvador”, escreveu um internauta. “GRAVE: Sereia foi encontrada fugindo do mar”, brincou uma outra. Além das milhares de carinhas de apaixonados, palminhas e corações vermelhos enviados para celebrar a beleza da influenciadora e apresentadora.

Veja a publicação da influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann curtindo os dias de folga em uma viagem pela Bahia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)



Rafa Kalimann reflete sobre o ano de 2022

Nesta semana, Rafa Kalimann compartilhou um texto nas redes sociais para refletir sobre o que viveu no último ano. “Notei, revisitando esse ano, que fui mais potente do que imaginei que pudesse ser, principalmente nas vezes que me senti vulnerável – efeito imediato de ter coragem pra encarar meus medos. E como os encarei. Evolui com absoluto sucesso. Fui quem vim pra ser. Me reconheci no desconhecido. Meu ano me desafiou, fez eu me sentir mais viva, entusiasmada, mais brava e impaciente do que nunca. Fui feroz, errei pra ser certeira, reconheci ainda mais meus defeitos, me calei pra situações que eu queria gritar e intuitivamente vi não ser pra agora, não pra ser esse ano, talvez logo ali. E precisei intuir, pra isso me fechei, me ferrei, arrepiei, confirmei”, contou ela.