De biquíni PP, Jojo Todynho causa alvoroço ao surgir completamente ruiva: "Reage!"

Jojo Todynho agitou a web ao resgatar clique em que surge com o visual completamente diferente; veja

Maravilhosa! A influenciadora digital Jojo Todynho (26) resgatou um clique ousado em suas redes sociais nesta quinta-feira, 27. A artista aproveitou o clima de TBT para resgatar uma imagem em que aparece exibindo seu corpão com um biquíni minúsculo em um momento de lazer na praia do Rio de Janeiro.

Na foto publicada atráves dos Stories de seu Intagram, a cantora surge deslumbrante a bordo do modelito estampado na cor marrom, que realçou suas curvas e deixou em evidência todo seu charme e boa forma. "Bom dia! Reage muito", escreveu ela na legenda,acompanhada por uma série de emojis.

Porém, o que realmente chamou a atenção dos internautas, foi o visual nada discreto de Jojo com as madeixas ruivas na altura do bumbum.

Vale ressaltar que a cantora Jojo Todynho tem compartilhado sua rotina de treino com seus seguidores nas redes sociais, onde aparece pegando pesado nos exercícios!

VEJA O STORY DE JOJO TODYNHO:

Foto: Reprodução/Instagram

Jojo Todynho choca ao mostrar corpão mais magro na academia

Jojo Todynho esbanjou boa forma ao compartilhar novas fotos fazendo musculação e impressionou ao exibir como estão suas curvas após perder mais de 20 kg."Expectativa x Realidade. A vida não é um morango e malhando com @teamcarolvaz o bagulho é doido…", brincou ela sobre sua rotina de treinos.