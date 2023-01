De biquíni, Paolla Oliveira encanta seguidores ao tomar café da manhã

Atriz Paolla Oliveira recebe diversos elogios ao surgir de biquíni enquanto toma café de hotel

Nesta quarta-feira, 24, a atriz Paolla Oliveira (40) surgiu em suas redes sociais tomando um belo café da manhã de hotel! Usando um biquíni para curtir o momento de lazer, a estrela de “Cara e Coragem”, da Rede Globo, arrancou elogios de seus seguidores com sua beleza natural.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista publicou uma sequência de fotos curtindo o dia de descanso, com um cenário paradisíaco ao fundo. Ela está aproveitando as férias ao lado do namorado, o sambista Diogo Nogueira (41).

“Amo café de hotel… e vocês?”, escreveu a musa na legenda da publicação. Nas fotos, ela aparece com um biquíni verde, enquanto segura uma xícara de café e come uma fruta. Além disso, deu um close nas frutas que comeu com um fundo maravilhoso do mar.

Os comentários foram inundados por elogios à atriz. “A mulher mais linda do Brasil é ela, Paolla Oliveira”, comentou um. “É muita beleza, gente! Linda demais”, pontuou uma outra internauta. “Está linda demais minha musa, aproveite bastante esse descanso merecido”, elogiou um terceiro.

Veja a publicação da atriz Paolla Oliveira que deixou seus fãs encantados ao aparecer de biquíni enquanto tomava café em hotel com paisagem paradisíaca:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)



Paolla Oliveira faz reflexão e revela metas para o ano: ''Renovando''

Paolla Oliveira compartilhou uma reflexão de fim de ano. Com uma foto toda de branco e esbanjando tranquilidade, a famosa aproveitou para falar o que deseja em 2023. Na legenda do clique deslumbrante, a global falou sobre renovar e se permitir para novidades. Ela ainda comentou sobre dar valor ao tempo.

"E se a gente se renovasse pra receber o ano novo e não o contrário?! E se a gente se permitisse mais momentos, relações, metas, prazeres, dias… Renovados?! O nosso tempo é sagrado e ele é todo dia. Por que esperar o tempo do mundo pra me sentir assim, conectada com meus desejos mais íntimos?!", questionou.

"Desejo a você mais vezes essa sensação de que somos mais, somos maiores e mutáveis diante do que foge e também do que está em nosso controle. Pode chegar 2023 estou me renovando pra te receber. Feliz tudo Novo", escreveu para seus seguidores.